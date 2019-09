Het gratieverzoek van de man die in 1983 zes mensen doodschoot in het Delftse café 't Koetsiertje is afgewezen. Dat meldde zijn advocaat donderdagmiddag aan het AD.

De advocaat kan nog niet toelichten waarom de gratie niet is verleend. Na de moorden werd Cevdet Y. 36 jaar geleden veroordeeld tot levenslang. In 2001 werd hij in een tbs-kliniek geplaatst, met het oog op een mogelijke terugkeer in de maatschappij.

Y. woont al sinds 2014 zelfstandig buiten de kliniek onder begeleiding. Ook heeft hij een positief reclasseringsrapport. Zijn advocaat schatte daarom de kans op de gratie groot in.

De motieven van de zesvoudige moord zijn nog altijd onduidelijk.

De laatste levenslang gestrafte die ooit gratie kreeg was drievoudig moordenaar Hans van Zon, in 1986.