Korpschef Erik Akerboom doet donderdag in de Telegraaf een dringende oproep aan het kabinet om het stroomstootwapen voor agenten in te voeren. Aanleiding is het geweld tegen politieagenten.

"Er moeten een einde komen aan dat eindeloze getreuzel van de politiek", zegt de baas van de Nationale Politie in de krant.

Volgens Akerboom heeft hij diverse maatregelen genomen om het geweld jegens politiemensen een halt toe te roepen, zoals de invoering van bodycams en wapenstokken. "Ik heb heel veel gedaan, maar nu is de politiek aan zet", aldus de korpschef.

Akerboom zegt in het interview met de Telegraaf dat hij ervan overtuigd is dat het stroomstootwapen helpt bij het terugkeren van het gezag van de politie. "De taser geeft politiemensen een boost van vertrouwen", zegt hij. Bovendien heeft het stroomstootwapen volgens hem ook een preventieve werking.

Agent bewusteloos geslagen bij trouwstoet

Deze week ontstond ophef nadat een agent bewusteloos werd geslagen, nadat hij een luidruchtige trouwstoet in Rotterdam controleerde. In dezelfde stad raakten deze week ook drie agenten gewond bij een aanhouding.

De grootste politievakbond ACP reageerde op de geweldsincidenten: "We hebben hier niet te maken met een trend, maar met een structureel probleem".

Uit maandag gepubliceerde politiecijfers bleek dat in de eerste helft van dit jaar al vijfduizend geweldsincidenten hebben plaatsgevonden. Sommige agenten werden bespuugd, anderen kregen te maken met beledigingen en zelfs (zware) mishandelingen. In Den Haag en Rotterdam zijn de meeste incidenten geregistreerd.

Uit cijfers van vorig jaar bleek al dat het geweld tegen agenten is gestegen: in 2018 waren 10.593 incidenten tegenover 9.598 incidenten in 2017 (pdf). Helma Huizing van de korpsleiding zei dat het aantal geweldsincidenten al jaren rond de tienduizend schommelt. "Het is veel en veel te veel. Laat onze mensen gewoon hun werk doen."

Politie wil tasers voor 17.000 agenten

De politie deed in 2017 en 2018 een proef met de taser. In een evaluatie van de Politieacademie van vorig jaar mei stond dat de het wapen "van toegevoegde waarde" bleek te zijn, vooral voor agenten die als eerste ter plaatse zijn bij incidenten.

De politie adviseerde de politiek in november om stroomstootwapens beschikbaar te stellen voor 17.000 agenten. Het is sindsdien aan minister Ferd Grapperhaus van Veiligheid om hier een besluit over te nemen.