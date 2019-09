De politie heeft in de eerste helft van 2019 8 procent meer meldingen van verwarde personen gekregen dan in dezelfde periode vorig jaar. Het ging in 2018 om 44.153 meldingen in het eerste half jaar, in 2019 zijn dat er tot dusver 47.632, meldt de politie woensdag.

Hiermee lijkt de stijging van het aantal incidenten met personen met verward gedrag door te zetten, zoals afgelopen jaren het geval is geweest.

In 2014 waren er 59.594 meldingen van verward gedrag. In 2018 was dat aantal meldingen gestegen naar 90.605. Vaak gaat het om kwetsbare mensen die hulp nodig hebben, waarbij ze niet of nauwelijks overlast geven, of gevaarlijk of crimineel zijn.

Het kan zijn dat een persoon bij meerdere incidenten betrokken is en dat bij een registratie meerdere personen zijn betrokken. In 60 tot 70 procent van de gevallen gaat het om mensen over wie één keer een melding is gedaan. Van 13.000 mensen is twee keer een melding gemaakt en 5.700 personen worden regelmatig gemeld.