De beeltenis van koning Willem-Alexander op munten en postzegels wordt voorlopig nog niet van zijn nieuwe baard voorzien. Zowel het ministerie van Financiën als PostNL ziet momenteel geen reden om de nu gebruikte, baardloze afbeelding aan te passen. De eerste munt waarbij dit mogelijk wel gebeurt, is een herdenkingsmunt die in 2020 uitkomt vanwege 75 jaar bevrijding.

Deze speciale munt moet nog worden ontworpen; de kunstenaar mag zelf besluiten of hij Willem-Alexander met of zonder baard gaat afbeelden, meldt een woordvoerder van het ministerie van Financiën.

Twee andere herdenkingsmunten die dit jaar nog uitkomen, zijn wel al ontworpen, voordat Willem-Alexander afgelopen weekend met zijn baard op een officiële gelegenheid verscheen. Deze munten worden uitgegeven vanwege de 75e verjaardag van Operatie Market Garden (komende maand) en ter ere van sporticoon Jaap Eden (in december).

De procedure voor het ontwerpen van de herdenkingsmunten voor 2020 is onlangs in gang gezet.

'Gewone' euromunten worden voorlopig niet aangepast

Een aantal ontwerpers mag een voorstel indienen. Deze voorstellen worden vervolgens beoordeeld door een commissie die advies uitbrengt aan de staatssecretaris van Financiën. Het winnende ontwerp, waarop koning Willem-Alexander dus mogelijk met baard staat, wordt daarna ter fiattering voorgelegd aan het Kabinet van de Koning.

Deze herdenkingsmunten worden trouwens vooral geslagen voor verzamelaars. Voor de 'reguliere' euromunten waarmee in de winkel betaald kan worden, ligt het anders: hiervan wordt elk jaar een nieuwe batch geproduceerd, al naar gelang daar behoefte aan is.

In verleden zijn afbeeldingen veranderd als koningin ouder werd

"Voor deze munten wordt een vast portret van de koning gebruikt", legt de woordvoerder uit. "Er is nu geen aanleiding om die beeltenis aan te passen. Er is ook geen vast protocol voor het veranderen van die beeltenis als de koning opvallende zaken aan zijn uiterlijk verandert."

Het gebeurt overigens wel dat afbeeldingen van Nederlandse vorsten op munten worden aangepast. Zo werden in het verleden de beeltenissen van Wilhelmina, Juliana en Beatrix aangepast toen ze echt zichtbaar ouder werden. Het ministerie van Financiën kan geen antwoord geven op de vraag wanneer het uiterlijk van Willem-Alexander genoeg veranderd is om zo'n besluit te nemen.

'Als baard langer blijft, komt er wellicht nieuwe zegel'

Ook de postzegels met koning Willem-Alexander erop zullen voorlopig nog niet worden aangepast, laat een woordvoerder van PostNL weten. "We gebruiken daarvoor ontwerpen die redelijk tijdloos zijn", legt ze uit. "We gebruiken nog steeds dezelfde afbeelding als toen Willem-Alexander in 2013 werd ingehuldigd." Elk jaar worden er vele miljoenen van deze postzegels gedrukt.

PostNL heeft op dit moment nog geen plannen om de afbeelding van Willem-Alexander te wijzigen. "Maar als de koning zijn baard langer houdt, dan kan er een moment komen dat we daarover met het Koninklijk Huis in overleg treden." In het verleden werden dat soort wijzigingen altijd geïnitieerd door het postbedrijf, niet door het Koninklijk Huis zelf.

Koning Willem-Alexander liet in het verleden wel vaker zijn baard staan in de zomermaanden. Afgelopen week, na de vakantie, verscheen hij echter voor het eerst met een baard op een officiële gelegenheid. Trendwatchers en fashionkenners zijn zeer te spreken over de nieuwe rossige haargroei van de vorst. Het is onduidelijk of de koning van plan is zijn baard voor langere tijd te laten staan; woensdag had Willem-Alexander zijn baard nog.