Twee personeelsleden van de groothandel Sligro in Gouda worden niet vervolgd voor de dood van een winkeldief in 2017. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was hun handelen geoorloofd, is woensdag gemeld.

De medewerkers grepen in nadat de winkeldief in kwestie op 11 augustus 2017 werd betrapt.

De man zette het op een lopen en beukte vier keer met een aanloop tegen de glazen schuifdeur. "Toen die ontzet was, ging hij door de ruit naar buiten. Daar werd hij door personeel tegen de grond gewerkt", aldus het OM.

De personeelsleden zijn op de man blijven zitten totdat agenten ter plaatse kwamen. Toen werd opgemerkt dat de man niet meer ademde, is hij naar het ziekenhuis gebracht.

Man overleed tijdens reis

De winkeldief, een man uit Polen, raakte in coma. Na drie dagen is besloten hem voor verdere verzorging naar zijn thuisland te vervoeren omdat zijn familie dat graag wilde. Tijdens die reis is hij overleden.

Pas eind 2018 heeft het OM resultaten gekregen van de sectie op het lichaam van de man. Dit is in Polen uitgevoerd omdat hij naar dit land onderweg was.

"Het is spijtig dat daarmee ook het personeel van de winkel en de nabestaanden lang op een beslissing hebben moeten wachten. Dit zal voor hen een lange periode van onzekerheid zijn geweest."

Krachtinspanning van personeel was nodig

Justitie haalt aan dat de personeelsleden gepast geweld mochten gebruiken.

"Het ging hier om een sterke jongeman die al grof fysiek geweld had gebruikt tegen de deur, zich op de grond bleef verzetten, niet voor rede vatbaar was en mogelijk een gevaar vormde voor anderen. De door de medewerkers gebruikte krachtsinspanning was nodig om hem onder controle te houden."

Ook hadden de Sligro-medewerkers in kwestie niet kunnen opmerken dat de winkeldief zich in de laatste minuut voor de politie kwam niet meer had bewogen.

"Al met al is er volgens het OM geen wettig en overtuigend bewijs dat de medewerkers van de groothandel schuld hebben aan het overlijden van de winkeldief. Het zal de zaken daarom seponeren."