In Nederland wordt fors minder alcohol gedronken dan in de rest van Europa, aldus een rapport van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat woensdag is gepubliceerd. Wel wordt in Europa nog steeds wereldwijd de meeste alcohol geconsumeerd.

Europeanen drinken gemiddeld 11 liter pure alcohol per jaar. Dat is omgerekend gemiddeld meer dan twee flessen wijn per week per persoon.

Dat is al minder dan een paar jaar geleden, maar alsnog schadelijk volgens de WHO. Jaarlijks sterven 290.000 mensen in Europa aan de gevolgen van alcoholconsumptie.

In Nederland liggen die cijfers lager: Nederlanders drinken gemiddeld 8 liter alcohol per jaar.

Mannen zijn vaker probleemdrinkers

Ook overlijden in Nederland relatief minder mensen aan de gevolgen van alcohol, zoals een ongeluk onder invloed of door alcohol veroorzaakte ziektes. Gemiddeld overlijdt 8 procent van de Europese bevolking aan de gevolgen van alcohol, in Nederland is dat 5 procent.

In het rapport staat verder dat bijna de helft van de Europese mannen een 'zwaar episodische drinker' is, tegenover 14 procent van de Europese vrouwen: iemand die minstens één keer per maand zestig gram pure alcohol nuttigt.

De meeste alcohol wordt gedronken in Luxemburg, Tsjechië en de Baltische staten.