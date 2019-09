Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag vier jaar tegen de 38-jarige John H. geëist voor mishandeling met de dood tot gevolg. De man wordt ervan verdacht in januari 2018 een bezoeker van een Rotterdams filmfestival dusdanig hard in zijn buik te hebben getrapt, dat hij aan inwendig letsel is overleden.

H. was tijdens het International Film Festival Rotterdam (IFFR) aan het werk als beveiliger. Hij ontkent doelbewust een trap aan de 32-jarige Jip Jurg te hebben uitgedeeld. Er was volgens de verdachte sprake van een worsteling waarbij hij per ongeluk op de buik van de bezoeker is gaan staan.

Jurg bezocht in de nacht van 26 op 27 januari in de Rotterdamse schouwburg een van de feesten in het kader van het IFFR.

De man was onder invloed van alcohol. Toen Jurg de schouwburg wilde verlaten, weigerde hij het glas af te geven dat niet naar buiten mocht. H. sprak Jurg daarop aan.

Er ontstond een woordenwisseling en Jurg zou H. een klap hebben gegeven. Jurg belandde uiteindelijk op grond waarop H. het slachtoffer een harde trap in zijn buik zou hebben gegeven. Omdat het lichaam deze klap niet goed kon opvangen liep Jurg letsel op aan zijn ingewanden.

Slachtoffer door zijn vader gevonden

Na het incident ging Jurg vrijwel direct met een taxi naar huis. Toen zijn vrienden hem dat weekend niet konden bereiken, werden ze ongerust. Op zondag 28 januari werd Jurg dood gevonden door zijn vader.

De man bleek een onnatuurlijke dood te zijn gestorven. Het OM gaat ervan uit als gevolg van het opgelopen letsel door de trap van H.

De beveiliger wordt ook vervolgd voor een mishandeling in 2016 bij een bar. De beelden hiervan zijn teruggevonden op zijn mobiel.