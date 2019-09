De Britse politie heeft in de plaats Felixstowe bijna 1,3 ton heroïne op een containerschip weten te onderscheppen. In samenwerking met de Belgische en Nederlandse politie zijn maandag vier mannen in Bergschenhoek opgepakt, zo meldt de Britse nationale wetshandhavingsinstantie NCA woensdag.

De politieagenten in Felixstowe hebben de heroïne bij het aanmeren van het containerschip verwijderd.

"De smokkelaars hadden de drugs verborgen onder handdoeken. Het kostte bijna zes uur om alles te verwijderen", aldus de autoriteiten.

Na het onderscheppen van de drugs hebben de Britse autoriteiten de container weer op het containerschip teruggeplaatst. Het vaartuig vertrok vervolgens richting Antwerpen.

Mannen opgepakt bij uitladen container

Daarna is de container met een Nederlandse vrachtwagen naar een loods in de Zuid-Hollandse plaats Bergschenhoek gebracht, waar vier mannen klaarstonden om de container leeg te halen.

Drie mannen konden direct worden aangehouden. Een vierde ging ervandoor in zijn auto en kon ter hoogte van Bunnik alsnog worden gearresteerd.

Het gaat volgens de NCA om een van de grootste drugsvangsten in Europa. De heroïne had een mogelijke straatwaarde van ruim 130 miljoen euro.

De vier verdachten worden woensdag voorgeleid aan de officier van justitie in Nederland. Het is nog niet bekend of zij aan het Verenigd Koninkrijk overgeleverd worden, meldt een woordvoerder van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie aan NU.nl.