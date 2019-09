De politie heeft in een week tijd ruim zeventig tips binnengekregen over de moord op Halil Erol, de 34-jarige Steenwijker die in 2010 is gedood en in stukken is gesneden. "Best wel bijzonder", zo noemde de politie dat aantal dinsdag in Opsporing Verzocht.

De politie vroeg vorige week specifiek naar nieuwe informatie over de polyester zakken met klittenbandsluiting waarin de lichaamsdelen van Erol vervoerd waren. Een van die zakken was toen ook te zien in het programma.

"Er is veel getipt dat het verpakkingsmateriaal zou zijn", aldus een woordvoerder van de politie. Ook tipten meerdere mensen dat het om een bepaalde IKEA-hoes zou gaan waarin stoelen kunnen worden opgeborgen. Die tips worden "extra goed bekeken", aldus de zegsvrouw.

De gouden tip die tot de oplossing van de zaak moet leiden, lijkt er echter nog niet bij te zitten. "De beloning van 15.000 euro is er nog steeds, dus als mensen nog willen helpen, heel graag", benadrukte een woordvoerder van de politie in het programma.

Een van de aangetroffen zakken. (Foto: politie)

Ex-vrouw enige tijd vast

De Steenwijker Erol verdween rond 6 februari 2010. Hij bracht een gedeelte van die dag door in een woning in Meppel. Zijn ex-vrouw en hun twee kinderen waren hier ook, evenals de toenmalige bewoners van dat huis.

De ex-vrouw van Erol en een 44-jarige vrouw uit Meppel zaten enige tijd vast op verdenking van betrokkenheid bij de zaak, maar zijn inmiddels op vrije voeten. Een andere verdachte, een 42-jarige man uit Steenwijk, zit nog steeds vast. Of de toenmalige bewoners tot de verdachten behoorden, kan de politie niet zeggen.