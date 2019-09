Het allergrootste containerschip ter wereld is dinsdagmiddag voor de eerste keer gearriveerd in de Rotterdamse haven. De MSC Gülsün is maar liefst 400 meter lang en 62 meter breed. De maximale capaciteit is 23.756 TEU, de standaardeenheid voor het tellen van containers.

Het pas in gebruik genomen vaartuig van rederij MSC overtreft daarmee de OOCL Hong Kong, een containerschip dat twee jaar geleden in gebruik werd genomen en destijds een recordcapaciteit van 21.413 TEU had.

Rotterdam kan het enorme containerschip, dat over de breedte 24 containers naast elkaar kan vervoeren, makkelijk aan. "In Hamburg zeiden ze dat het niet veel groter moet worden, maar hier is het: laat maar komen", vertelt woordvoerder Tie Schellekens van Havenbedrijf Rotterdam.

Schellekens zegt dat het dinsdag "business as usual" is. "We hebben al een jaar of vijf te maken met hele grote containerschepen. De MSC Gülsün ligt 14 à 15 meter in het water. In Rotterdam kunnen we schepen tot 20 meter diep aan."

De grootste haven van Europa verwacht in de nabije toekomst geen problemen met de steeds groter wordende containerschepen. Schellekens laat wel weten dat de vaartuigen niet veel breder moeten worden. "Onze kranen hebben nu een reikwijdte van 65 meter. Dat is de enige bottleneck."

MSC Gülsün is bezig met eerste reis

Het schip is gebouwd in Zuid-Korea en begon op 8 juli aan zijn eerste reis vanuit de Chinese havenstad Tianjin. De MSC Gülsün arriveerde op 19 augustus in Europa. Voor aankomst in Rotterdam meerde het vaartuig aan in onder meer Bremerhaven en Gdansk.

De MSC Gülsün is enkele dagen te vinden bij de APM-containerterminal op de Tweede Maasvlakte. Het laden en lossen van containers gebeurt woensdag. Het schip heeft onder meer staal, meubels en chemicaliën aan boord.

Het containerschip vaart na het aanmeren in Nederland, het westelijkste land op de route, weer terug richting Azië. Het vaartuig vertrekt donderdag om 16.00 uur. Wie de MSC Gülsün wil zien, kan volgens Schellekens het best een uur na vertrek bij de duinen van de Maasvlakte gaan staan.

De MSC Gülsün heeft een maximale capaciteit van 23.756 TEU. (Foto: Pro Shots)

MSC wil nog eens tien zeer grote schepen bouwen

MSC is van plan om nog eens tien zeer grote containerschepen te laten bouwen. Het in Zwitserland gevestigde bedrijf wijst erop dat grote schepen over het algemeen minder CO2 uitstoten per vervoerde container.

Daarnaast is de boeg van de MSC Gülsün volgens de rederij zo ontworpen dat het schip de windweerstand minimaliseert en daardoor een lager brandstofverbruik heeft.

De MSC Gülsün vertrekt donderdag richting Azië. (Foto: Pro Shots)