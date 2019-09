Drie mannen zijn dinsdag opgepakt in een onderzoek naar liquidaties door motorclub Caloh Wagoh. Ook is eerder een verdachte in de zaak gearresteerd op Sint-Maarten, meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

Eind augustus werd al bekend dat onlangs een andere verdachte in Spanje is opgepakt.

De twee in het buitenland opgepakte mannen zouden verschillende opdrachten tot liquidaties hebben gegeven aan een eerder opgepakt kopstuk van de motorclub, aldus het OM.

Dit kopstuk zou vervolgens enkele opdrachten tot liquidaties hebben uitgezet bij drie andere leden van Caloh Wagoh. Dit drietal is dinsdag opgepakt.

Het gaat om 37-jarige man uit Rijswijk, een 32-jarige man uit Den Haag en een 52-jarige man uit Den Haag. De drie mannen worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Ze zitten vanwege het onderzoek vast in alle beperkingen.

Niet bekend wanneer ze naar Nederland komen

De twee andere verdachten (34 en 36 jaar) hebben geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland en zitten nog in het buitenland (een in Spanje en een op Sint-Maarten). Wanneer zij naar Nederland komen, is volgens het OM nog niet bekend.

Het vijftal heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan (uitlokking van) poging tot moord dan wel het (mede)plegen van voorbereidingshandelingen daartoe.

Op 4 oktober is een pro-formazitting met alle verdachten die dusver zijn aangehouden in onderzoeken naar Caloh Wagoh. Het OM doet dan mogelijk meer uitspraken over de nieuwe zaken.

Kroongetuige heeft 25 verklaringen afgelegd

De omvangrijke rechtszaak tegen de verdachten van Caloh Wagoh omvat de liquidaties van Zeki Yumusak, Jair Wessels en Farid Souhali. Zij zijn allen in 2017 doodgeschoten.

Een kroongetuige, Tony de G., heeft 25 verklaringen met betrekking tot de moorden afgelegd. Justitie gaf tijdens een niet-inhoudelijke zitting in mei al te kennen dat er mogelijk als gevolg van deze verklaringen meer aanhoudingen verricht zullen worden.