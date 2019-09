Het Openbaar Ministerie (OM) heeft 25 jaar cel geëist tegen de man die op 31 augustus 2018 twee Amerikaanse toeristen neerstak op Amsterdam Centraal. De man heeft zelf verklaard dat hij wilde opkomen voor zijn religie door "wrede en oneerlijke mensen" te doden die Geert Wilders zouden steunen.

Het OM ziet twee pogingen tot moord met terroristisch oogmerk bewezen, en wil daarom dat Jawed S. een hoge straf opgelegd krijgt.

Daarnaast werkt het ook strafverzwarend dat hij de aanwezige agenten heeft bedreigd. Volgens justitie is hij volledig toerekeningsvatbaar.

"Er is sprake van een zeer hoog recidivegevaar. Sterker nog: de verdachte heeft aangegeven zo te blijven handelen zolang mensen in zijn ogen zijn religie blijven beledigen. Met andere woorden: hij zal doorgaan met het toepassen van geweld tegen onschuldige mensen", aldus de officier van justitie.

Verdachte wilde eigenlijk Nederlanders doden

S. heeft gezegd dat het eigenlijk de bedoeling was om Nederlanders te doden. De twintigjarige Afghaan is boos over het uitschrijven van een cartoonwedstrijd door Wilders en dat de Nederlandse overheid hem hiervoor de gelegenheid bood.

Het was S. naar eigen zeggen niet opgevallen dat hij toeristen die koffers bij zich hadden neerstak.

Agenten grepen zeer snel in

S., die het mes een dag voor de aanslag heeft gekocht, liep drie kwartier rond op het station voor hij toesloeg.

Agenten hadden hem al in de gaten, omdat hij afwijkend gedrag vertoonde. De anonieme dienders hebben onder meer bij Nieuwsuur en AT5 verteld dat de aanslag na negen seconden ten einde was omdat ze met drie man tegelijk zeer snel ingrepen. S., die heeft verklaard dat hij de agenten wilde neersteken, werd neergeschoten toen hij op hen afliep.

Geen duidelijk beeld over psyche verdachte

Omdat de man niet heeft meegewerkt aan onderzoek naar zijn geestelijke gesteldheid, hebben deskundigen geen duidelijk beeld kunnen krijgen van zijn psyche.

Een van zijn slachtoffers heeft een dwarslaesie opgelopen en is hierdoor voor de rest van zijn leven gebonden aan een rolstoel. De andere man heeft zenuwletsel opgelopen in zijn arm. In totaal lopen de schadevergoedingen van de partijen op tot in de miljoenen.

Mocht een schadevergoeding worden toegekend, dan kan de Nederlandse Staat dit voorschieten en vervolgens levenslang verhalen op S.