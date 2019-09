De Nederlandse Spoorwegen hebben vele tientallen brieven ontvangen van organisaties die nabestaanden vertegenwoordigen van mensen die in de Tweede Wereldoorlog door de NS per trein naar kampen zijn vervoerd. Zij melden zich omdat zij ook een financiële compensatie willen.

Dat heeft een woordvoerder van NS maandag aan NU.nl gemeld. Onder meer boze nabestaanden van verzetsmensen en dwangarbeiders die naar Duitsland werden vervoerd hebben de NS geschreven.

De NS maakte in juni bekend dat Joden, Roma en Sinti die door treinen van de vervoerder naar vernietigingskampen zijn vervoerd een tegemoetkoming van 15.000 euro krijgen. In totaal zou het om een bedrag van enkele tientallen miljoenen euro's gaan.

Nabestaanden van iemand die overleden in of op weg naar een concentratiekamp, hebben recht op een vergoeding tot 7.500 euro

'Onderwerp maakt heel veel los'

Familieleden van naar kampen vervoerde verzetsmensen krijgen in principe geen compensatie, liet de NS eerder weten, omdat er in hun geval geen sprake was van genocide als motief.

"Het is begrijpelijk dat dit onderwerp veel losmaakt", laat een NS-woordvoerder weten. Met de verzetsmensen is al een concrete afspraak gemaakt voor een gesprek, op 3 oktober. "We behandelen alle brieven. En we geven iedereen antwoord. Maar dat willen wij wel zorgvuldig doen. Dat gaat enige tijd in beslag nemen."

NS had verwacht veel reacties te krijgen

De NS stelt van tevoren wel rekening te hebben gehouden met een flink aantal reacties. "Het is een heel gevoelig onderwerp", legt de zegsman uit. "Als je een grens stelt, zeker over zo'n onderwerp, zal er altijd discussie ontstaan over de vraag of dat een juiste keuze was."

NIOD-historicus David Barnouw stelde volgens Het Parool zondag op een bijeenkomst van het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers dat de NS niet het enige bedrijf is dat in de oorlogsjaren meewerkte met de Duitsers. Bovendien draagt NS al lange tijd bij aan bijvoorbeeld herinneringskamp Westerbork en het Holocaust Museum, zonder daar veel ruchtbaarheid aan te geven.