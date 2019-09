De bestuurder die dit weekend na een wilde achtervolging op de A28 uit een zwarte Audi sprong, is nog steeds voortvluchtig. De politie en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kunnen nog geen uitsluitsel geven over de mogelijke explosieven die in de wagen werden aangetroffen.

Dat heeft een woordvoerder van de politie Oost-Nederland maandag gemeld. "We doen ons uiterste best de verdachte te vinden", laat hij weten. Hoe dit gebeurt, kan hij niet zeggen. "Dat zou het onderzoek frustreren."

De zegsman kan niet zeggen of de bestuurder ook de eigenaar van de auto was, en of er bruikbare DNA-sporen in de wagen zijn aangetroffen. De politie deed hier zondag onderzoek naar.

De A28 tussen Zwolle en Meppel was van zaterdagavond tot zondagochtend urenlang afgesloten vanwege de achtervolging.

Man werd staande gehouden vanwege valse kentekens

De politie wilde de zwarte Audi staande houden omdat de man rondreed met gestolen kentekenplaten, maar de man reed er met hoge snelheid vandoor.

Na een achtervolging werd de man klemgereden, maar hij sprong uit de wagen en ontsnapte met gevaar voor eigen leven via de andere rijbaan naar een weiland. Een grote zoekactie met een politiehelikopter leverde niets op.

EOD deed urenlang onderzoek op de A28

Agenten troffen in de auto voorwerpen aan die als explosief zouden kunnen worden gebruikt. De EOD was urenlang ter plaatse om de materialen te bekijken en nam de voorwerpen vervolgens mee voor nader onderzoek.

Dit onderzoek heeft nog niets opgeleverd, laat de politie maandag weten. Het is ook niet duidelijk wat de man met de mogelijke explosieven van plan was.