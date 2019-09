Een agent is vrijdag bij het controleren van een luidruchtige trouwstoet in Rotterdam bewusteloos geslagen. Een dag later zijn drie van zijn collega's gewond geraakt bij een aanhouding in dezelfde stad. "We hebben hier niet te maken met een trend, maar met een structureel probleem", aldus de grootste politievakbond ACP.

In de eerste helft van dit jaar hebben alleen al vijfduizend geweldincidenten plaatsgevonden, blijkt uit maandag gepubliceerde politiecijfers.

Sommige agenten werden bespuugd, anderen kregen te maken met beledigingen en zelfs (zware) mishandelingen. In Den Haag en Rotterdam zijn de meeste incidenten geregistreerd. Uit cijfers van vorig jaar bleek al dat het geweld tegen agenten is gestegen: in 2018 waren 10.593 incidenten tegenover 9.598 incidenten in 2017 (pdf).

Helma Huizing van de korpsleiding zegt dat het aantal geweldsincidenten al jaren rond de tienduizend schommelt. "Het is veel en veel te veel. Laat onze mensen gewoon hun werk doen."

In het kort Korpsleiding en politiebonden zijn vol afschuw over geweld tegen agenten

Afgelopen weekend meerdere incidenten

In Rotterdam is agent bewusteloos geslagen bij controle luidruchtige trouwstoet

Korpschef kijkt uit naar nieuwe wetgeving

'Mensen hebben een kort lontje'

Volgens de korpsleiding lijkt het vaker voor te komen dat mensen gewoon een kort lontje hebben. "Of afzwakkende normen en waarden. Mensen lijken meer te denken dat ze alles kunnen zeggen tegen de politie."

Korpschef Erik Akerboom zegt dat ook de heftigheid van de incidenten lijkt toe te nemen. "Als werkgever maak ik mij zorgen over het geweld dat mijn mensen tegenkomen terwijl ze gewoon hun werk willen doen."

Volgens de ACP ligt de oorzaak ook deels bij de samenleving. "We moeten met z'n allen zeggen: dit is echt not done. De maatschappij raakt gewend aan dit soort incidenten", aldus voorzitter Erwin Koenen.

“Het is volstrekt absurd dat die veertig mensen wegkijken.” Hans Schoones, politiebond ANPV

Niemand uit trouwstoet heeft zich gemeld

Koenen verwijst ook naar het incident van afgelopen vrijdag, waarbij een agent een trouwstoet controleerde na gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast. De diender werd van achteren zo hard geslagen door een van de mannen uit de trouwstoet, dat hij het bewustzijn verloor.

Hoewel de stoet bestond uit zo'n veertig man, heeft niemand zich gemeld. "Ik hoop dat mensen snappen dat dit niet kan", aldus Koenen. Ook Hans Schoones van de politiebond ANPV sluit zich hierbij aan. "Het is volstrekt absurd dat die veertig mensen wegkijken."

De vrouw van de agent die is geslagen heeft een brief geschreven over de gebeurtenis. Zij roept de dader op om zich te melden. "Jij, die van achteren mijn man neersloeg, wees alsjeblieft een echte man."

'Taakstraffen zijn een lachertje'

De politiebonden pleiten al jaren voor celstraffen voor mensen die agenten mishandelen. Nu wordt er volgens hen nog te vaak een taakstraf opgelegd, wat tot onbegrip leidt onder agenten.

Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker heeft eerder dit jaar gezegd te werken aan zo'n wet. Zijn woordvoerder zegt dat de wet in de eerste helft van volgend jaar in de Tweede Kamer wordt behandeld.

"Het is een lachertje als iemand moet gaan schoffelen na mishandeling van een agent", aldus Koenen. Hij noemt hierbij dat het geen afschrikwekkende straf is en daarmee een verkeerd signaal afgeeft aan de maatschappij.

Onbegrip onder agenten bij lage straf

Volgens Schoones heerst er dan ook onbegrip bij agenten als er een lage straf wordt opgelegd of als er vrijspraak volgt.

Hij schetst dat dit onder meer gebeurde bij de vrijspraak voor het mogelijk mishandelen van een wijkagent. Er kon volgens de rechtbank niet aangetoond worden dat een trap van de verdachte in kwestie leidde tot het letsel bij de agent, er is genoeg reden om te denken dat de trap is uitgedeeld door een medeverdachte.

In afgeschermde groepen ging het volgens hem flink los onder de agenten. "Voor collega's is dit gewoon onbegrijpelijk."

Akerboom zegt uit te kijken naar de nieuwe wetgeving. "Kennelijk gaat er te weinig afschrikwekkende werking uit van de huidige wetgeving. Dit is zelfs een reden dat sommige agenten geweld niet meer melden."

Naar omstandigheden gaat het goed met agent

De politie laat weten dat het naar omstandigheden goed gaat met de agent die vrijdag bewusteloos is geslagen. Volgens zijn vrouw vermijdt hij licht en geluid. Er zijn nog geen verdachten aangehouden voor het geweldincident.

Huizing van de korpsleiding benoemt nog eens dat het aantal geweldsincidenten te hoog ligt. "Dit hoort gewoon niet bij het werk van de agenten."