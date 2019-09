Op snelwegen rond de Veluwe in Nederland gaat de maximumsnelheid omlaag vanwege de stikstofuitspraak, schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in het verkeersbesluit dat maandag is gepubliceerd in de Staatscourant. Ook gaan de plannen voor het verhogen van de maximumsnelheid op de A2 niet door.

Op het A2-traject Holendrecht Maarssen mogen automobilisten overdag `100 kilometer per uur en in de avond na 19.00 uur is dit vastgesteld op 130 kilometer per uur. Het plan was om de maximumsnelheid op de A2 ook overdag naar 130 kilometer per uur te verhogen, maar dit gaat nu niet door schrijft de minister.

Daarnaast gaat op vier trajecten langs de Veluwe de snelheid terug van 130 naar 120 kilometer per uur. De minister neemt dit besluit omdat de maximumsnelheid op deze snelwegen nog niet definitief was vastgesteld en er nog een beroepsprocedure loopt tegen de 130 kilometer per uur.

Het betreft de A1 russen Barneveld en knooppunt Beekbergen, de A50 tussen knooppunt Beekbergen en Epe en twee trajecten op de A28, namelijk tussen Stand Nulde en Strand Horst en tussen Strand Horst en knooppunt Hattemerbroek.

De nieuwe maximumsnelheden gelden vanaf 1 oktober.

Honderden projecten moeten opnieuw worden bekeken

De Raad van State oordeelde in mei dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) om stikstof in Nederland terug te dringen niet effectief genoeg is. In dit programma staan maatregelen die nadelige gevolgen van nieuw bouwprojecten verminderen.

Voor veel bouwprojecten, zoals de aanleg van snelwegen of het uitbreiden van veestallen, was daarvoor al toestemming gegeven. Zo was ook het geval met de A2. Rijkswaterstaat heeft daar afgelopen jaren meerdere vernieuwingen doorgevoerd om de snelheid omhoog te kunnen brengen, zoals het leggen van stiller asfalt.

Door de stikstofuitspraak moeten honderden projecten van Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten opnieuw worden bekeken.