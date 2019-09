Een ouderencomplex in Rozenburg (gemeente Rotterdam) is in de nacht van zondag op maandag beschoten. Een van de kogels is rakelings langs het hoofd van een bewoner gegaan, zo meldt de politie.

De kogel liet een gat achter in de stoel waarop de bewoner zat.

In totaal zijn in vier woningen aan de Langeplaat kogelinslagen in de ramen te zien. Op straat liggen meerdere hulzen.

De schietpartij vond rond 0.30 uur plaats. Een van de bewoners zegt tegen RTV Rijnmond dat hij wakker schrok en direct wist dat het ging om schoten. "Want ik heb bij Defensie gewerkt", lichtte hij toe.

De politie heeft al veel getuigen gesproken, maar hoopt op meer tips. Er is nog niemand aangehouden.