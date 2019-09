Jawed S., de man die vorig jaar in de hal van station Amsterdam Centraal twee Amerikaanse toeristen neerstak, handelde alleen. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft geen handlangers kunnen vinden. Ook had S. geen contact met IS of andere terreurgroepen.

Een woordvoerder van het OM bevestigde zondag een bericht daarover van Het Parool. Maandag en dinsdag vindt in Amsterdam de inhoudelijke behandeling van de zaak plaats.

De verdachte stak op 31 augustus 2018 in een hal van het station twee Amerikaanse toeristen neer. De politie schakelde hem uit door hem met twee kogels neer te schieten. Een van de slachtoffers zit waarschijnlijk de rest van zijn leven in een rolstoel.

Justitie liet eerder weten dat de slachtoffers de inhoudelijke behandeling van het proces zullen bijwonen. Zij willen een slachtofferverklaring voorlezen.

S. was boos vanwege de cartoonwedstrijd van Wilders

Na de aanslag bestond bij veiligheidsdiensten de angst dat S. handlangers had of connecties met een grotere terroristische cel of organisatie had.

De verdachte heeft verklaard dat hij vanuit zijn verblijfplaats in Duitsland naar Nederland was gereisd om de profeet Mohammed te verdedigen. PVV-leider Geert Wilders had de profeet volgens hem beledigd met het uitschrijven van een cartoonwedstrijd. Op een eerdere zitting dreigde hij nogmaals met Wilders af te willen rekenen.

Volgens het Pieter Baan Centrum zijn er aanwijzingen dat S. psychische problemen heeft. Maar deze these kon niet worden getest, omdat hij weigerde mee te werken aan het onderzoek.