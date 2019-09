De A28 tussen Zwolle en Meppel is in de nacht van zaterdag op zondag urenlang afgesloten geweest na een politieachtervolging. De bestuurder van de auto die werd achtervolgd, is uit de wagen gesprongen en nog voortvluchtig.

Rijkswaterstaat laat weten dat het politieonderzoek zondag rond 7.00 uur was afgerond en dat de weg weer is vrijgegeven. De politie kon om 8.00 uur nog niets zeggen over de vordering van het onderzoek en de zoektocht naar de bestuurder.

De man sprong aan het begin van de nacht uit zijn zwarte Audi nadat politieauto’s hem na een lange achtervolging hadden klemgereden bij de afslag Nieuwleusen.

Volgens De Stentor wist de man te ontkomen door over de andere rijbaan, tussen het voortrazende verkeer, weg te rennen. Een grote zoekactie met een politiehelikopter zou niets hebben opgeleverd.

De Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) zou onderzoek hebben verricht bij de wagen. Het is onduidelijk waarom de politie de man in eerste instantie achtervolgde.