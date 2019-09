De A28 tussen Zwolle en Meppel is in de nacht van zaterdag op zondag urenlang afgesloten geweest na een politieachtervolging. De bestuurder van de auto die werd achtervolgd, is uit de wagen gesprongen en nog voortvluchtig.

Tijdens het onderzoek van de politie werden de rijbanen in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat laat weten dat het onderzoek zondag rond 7.00 uur was afgerond en dat de weg weer is vrijgegeven.

Agenten zagen de auto zaterdagavond rond 23.00 uur op de A28 rijden met kentekenplaten die als gestolen stonden gesignaleerd. Toen zij de auto wilden stoppen, ging de man ervandoor.

Na een lange achtervolging werd de bestuurder in de zwarte Audi klemgereden door de politie. Hij sprong uit de auto en rende met gevaar voor eigen leven over de snelweg naar een weiland. Een grote zoekactie met een politiehelikopter leverde niets op.

EOD doet onderzoek naar mogelijke explosieven

Agenten troffen in de wagen voorwerpen aan die mogelijk gebruikt zouden kunnen worden als explosief.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) rukte uit om de voorwerpen veilig te stellen. Er wordt zondag nader onderzoek naar de voorwerpen gedaan.