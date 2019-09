Vanwege de zomerse temperaturen is het zogeheten hitteprotocol van Rijkswaterstaat zaterdag weer van kracht in delen van Nederland. In Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg worden gestrande automobilisten direct door een berger geholpen, meldt de organisatie.

Iedereen die in deze provincies met pech langs de kant van de snelweg belandt, wordt door Rijkswaterstaat naar een "plek met verzorging" gebracht. Dat kan een tankstation zijn, of een andere plek waar schaduw en drinken voorhanden zijn.

"Ook bestuurders van voertuigen die normaal gesproken niet door ons worden weggesleept, omdat ze op een veilige plek staan, worden nu geholpen", legt een woordvoerder van Rijkswaterstaat uit.

Rijkswaterstaat vindt het "onwenselijk" dat gestrande weggebruikers bij hoge temperaturen in de zon anders lange tijd op een berger zouden moeten wachten. De maatregel geldt tot zaterdag 20.00 uur.

De organisatie adviseert weggebruikers om niet alleen genoeg drinken mee te nemen voor ze op pad gaan, maar ook een paraplu: die kan als parasol dienen als iemand bij pech achter de vangrail op een berger of weginspecteur moet wachten.

Rijkswaterstaat is vooralsnog de enige organisatie die hittemaatregelen neemt: het Nationaal Hitteplan is niet van kracht en het KNMI heeft geen hittewaarschuwing afgegeven. De maximumtemperaturen liggen zaterdag tussen 27 en 31 graden, later neemt de bewolking toe en 's avonds kan er een (onweers)bui ontstaan.