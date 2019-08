De zaterdag begint droog met hoge temperaturen in het oosten van het land. Daar kan later vanavond ook een enkele onweersbui ontstaan en er is kans op hagel. Het wordt zo'n 25 tot 31 graden.

De zon heeft vrij spel in het hele land tot vroeg in de middag. Dan ontstaat er steeds meer bewolking maar blijft het vooralsnog wel droog.

Vanaf het begin van de avond kan het oosten van het land echter neerslag verwachten. Een hagel- of onweersbui is daarbij niet uitgesloten. Ook gaat het flink waaien met windstoten tot 60 kilometer per uur.

In de nacht naar zondag wordt het weer rustiger. Het blijft bewolkt, maar in grote delen van het land is het droog. Af en toe kan er in het noordwesten een spat regen vallen.