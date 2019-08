Een politieagent is vrijdagmiddag geslagen door een deelnemer van een trouwstoet in Rotterdam. De politie was afgekomen op meldingen van overlast door de stoet in het centrum van de stad.

De mishandelde agent had de deelnemers eerder een waarschuwing gegeven. Toen het verderop weer fout ging, besloot de politie een van de bruiloftsgasten te arresteren.

De arrestant verzette zich hevig en meerdere mensen bemoeiden zich met de situatie. "Een medefeestganger sloeg een agent", meldt de politie. Vervolgens gingen de twee bruiloftsgasten ervandoor. Een van de twee is later alsnog aangehouden. De politie is nog op zoek naar de tweede persoon.

Volgens RTV Rijnmond heeft de mishandelde agent een zware hersenschudding opgelopen.