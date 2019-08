Een bruiloftsgast die meereed in een trouwstoet heeft vrijdagmiddag in Rotterdam een agent knock-out geslagen. Toen agenten de stoet controleerden vanwege onnodig toeteren en gevaarlijk rijgedrag, misdroegen enkele feestgangers zich. De politie zegt nog op zoek te zijn naar de man die de collega bewusteloos sloeg. Drie anderen zijn wel aangehouden.

De agent is onderzocht in de ambulance. Het is onduidelijk hoe ernstig zijn verwondingen zijn.

Rond 16.00 uur kwamen de eerste meldingen over de trouwstoet die voor veel overlast zorgde. De klachten gingen over onnodig toeteren en gevaarlijk rijgedrag, maar ook over bruiloftsgasten die op autodaken zaten en het andere verkeer tegenhielden.

Toen agenten de feestgangers op de Maasboulevard wilden aanspreken, gingen ze ervandoor. Op de Westzeedijk werd de stoet alsnog gestopt. Een politieman die een van de gasten wilde aanhouden, werd zo hard geslagen dat hij viel en korte tijd het bewustzijn verloor.

Te hulp schietende agenten achtervolgden de trouwstoet, die weer verder was gereden. De auto's werden alsnog stilgezet en zijn drie mannen opgepakt. Een van de auto's bleek als gestolen geregistreerd te staan.