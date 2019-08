De 44-jarige vrouw uit Meppel die eerder deze week was opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Halil Erol, is vrijdag weer op vrije voeten gekomen. Er is onvoldoende bewijs om haar nog langer vast te houden, heeft de rechter-commissaris vrijdag besloten.

Nog één verdachte, een 42-jarige man uit dezelfde plaats, zit vast. De ex-vrouw van Erol is enige tijd vastgehouden, maar is inmiddels ook op vrije voeten.

De Steenwijker Erol verdween rond 6 februari 2010. Hij bracht een gedeelte van die dag door in een woning in Meppel. Zijn ex-vrouw en hun twee kinderen waren hier ook, evenals de toenmalige bewoners van dat huis. De politie kan niet melden of de toenmalige bewoners de man en de vrouw zijn die zijn opgepakt in de zaak.

Het slachtoffer is in stukken gesneden teruggevonden. Lichaamsdelen lagen op twee plekken in het land. Zijn hoofd en handen zijn nooit gevonden.

In Opsporing Verzocht is dinsdag een van de zakken getoond waarin de lichaamsdelen zaten. De politie hoopt dat dit zorgt voor de gouden tip in de zaak.