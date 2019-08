Het politieonderzoek naar de verdwijning van de Zeeuwse brandweerman Herman Ploegstra ligt stil. De agenten doen vrijdag een oproep in de hoop dat de cold case uit 2010 alsnog opgelost kan worden.

Alle tips zijn gecontroleerd, en er zijn geen onderzoeksmogelijkheden meer voor de politie. Dit is de samenvatting van de cold case van de brandweerman, die op 26 oktober 2010 verdween in de omgeving van Breskens.

De zaak komt niet op de "spreekwoordelijke plank", want het coldcaseteam wacht nog altijd op meer tips.

"Herman Ploegstra is inmiddels bijna negen jaar verdwenen, het wordt écht tijd dat de gouden tipgever naar voren stapt", zo zegt officier van justitie Kim Weijers die namens het politieteam vrijdag de oproep doet.

Ploegstra ging in de avond naar de sportschool

De 35-jarige getrouwde Ploegstra, die met zijn vrouw een dochter heeft, ging de dag van zijn verdwijning om 19.15 uur naar sportschool Way of Life in Breskens.

Het was volgens meerdere mensen om hem heen een normale dag in het leven van de kraanmachinist en brandweerman.

Hij keerde die avond echter niet terug naar huis, waarop zijn vrouw alarm sloeg. De auto van de man is teruggevonden in Breskens, maar van Ploegstra zelf ontbreekt sindsdien elk spoor.

Coldcaseteam gaat uit van misdrijf

Hoewel officieel alle scenario's worden opengehouden, gaat de politie uit van een misdrijf.

Zo is gebleken dat sprake is van buitenechtelijke relatie(s), waarin dus een mogelijk motief zit. Ploegstra had een geheime telefoon waarmee hij contacten met vrouwen onderhield, deze is verdwenen.

Er zou ook sprake zijn van bedreiging van de man in de weken voor zijn verdwijning.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft nog altijd een bedrag van 15.000 euro beschikbaar voor de tip die leidt tot het oplossen van de zaak.