Het Openbaar Ministerie (OM) en voormalig justitieminister Ivo Opstelten hebben over de vervolging van PVV-leider Geert Wilders overlegd vóórdat justitie zelf een beslissing had genomen over het beginnen van een strafzaak tegen de politicus. Dat blijkt uit een geheime ambtelijke nota die RTL Nieuws heeft verkregen.

In de nota (pdf) staat dat in september 2014 alleen sprake was van een "voorgenomen beslissing", die dus niet definitief was.

Het OM heeft altijd gezegd dat de beslissing op 10 september van dat jaar al was genomen, maar dat lijkt nu dus niet te kloppen. Het OM was vrijdagochtend voor NU.nl nog niet bereikbaar voor commentaar, in gesprek met RTL Nieuws wordt inhoudelijk ook geen commentaar gegeven omdat de zaak tegen Wilders nog in hoger beroep loopt.

Voorafgaand aan het nemen van de beslissing over de vervolging van Wilders voor zijn "minder Marokkanen"-uitspraak, is dus overleg tussen Opstelten en het OM geweest. Wat in dit overleg is gezegd, en of de minister mogelijk invloed heeft gehad op de beslissing, is echter niet bekend.

Geldboete geëist in hoger beroep

Wilders heeft altijd gezegd dat zijn vervolging politiek gemotiveerd was. Het OM houdt op zijn beurt vol dat het de beslissing zelf heeft genomen.

De zaak sleept zich al enige tijd voort, onder meer vanwege een succesvol wrakingsverzoek van de verdediging. Wilders is in de eerste aanleg schuldig verklaard, maar kreeg geen straf opgelegd. In hoger beroep is in juli een geldboete van 5.000 euro geëist.