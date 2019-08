De politie heeft inmiddels 390 tips binnengekregen over de dode vrouw die in juni werd aangetroffen in een weiland in het Zeeuwse Westdorpe. Het is nog altijd onbekend wie het slachtoffer is.

De vrouw is eerder deze maand in een anoniem graf in Terneuzen begraven tijdens een sobere plechtigheid.

Nog niet alle tips zijn nagelopen, laat de politie weten. "Er komen ook nog altijd tips binnen die verband hebben met het buitenland, dus het team, dat onder leiding staat van een officier van justitie, heeft contacten met buitenlandse politie- en overheidsinstanties."

Er kwamen eerder al veel tips binnen met betrekking tot de verdwenen Noorse miljonairsvrouw Anne-Elisabeth Hagen. De politie heeft echter al kunnen vaststellen dat het niet om deze vrouw gaat.

Vrouw is ontkleed gevonden

Het slachtoffer in Westdorpe is door kogels om het leven gebracht. Ze is ontkleed aangetroffen in het weiland, maar is hier niet omgekomen. In haar buurt werd ook een vuilniszak gevonden. De politie kan niet vertellen wat hierin zat, omdat dit daderinformatie is.

De vrouw was tussen de 50 en 65 jaar oud en had een lichte huidskleur. Ze had kort rossig haar en een normaal postuur. Ze was 1,65 tot 1,70 meter lang. De politie heeft een foto van haar gezicht (pas op: dit kan schokkend zijn) gedeeld.