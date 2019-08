De NS gaat op 3 oktober in gesprek met boze nabestaanden van verzetsmensen uit de Tweede Wereldoorlog. Zij hebben kritiek op het spoorbedrijf omdat ze geen financiële compensatie krijgen. Bij de commissie van Job Cohen zouden al drieduizend claims zijn binnengekomen, schrijft Trouw vrijdag.

In juni werd duidelijk dat Joden, Roma en Sinti die door treinen van de NS naar vernietigingskampen zijn vervoerd een tegemoetkoming van 15.000 euro krijgen. In totaal zou het om een bedrag van enkele tientallen miljoenen euro's gaan.

Als de persoon op weg naar of in het concentratiekamp overleed, hebben de nabestaanden recht op een bedrag van tot 7.500 euro. Familieleden van naar kampen vervoerde verzetsleden krijgen echter geen compensatie. Bij hen was er geen sprake van genocide als motief en zij vallen daarom buiten de regeling.

Voor komend weekend is er een bijeenkomst over de NS-regeling georganiseerd, waarbij Cohen uitleg komt geven. Ook organisaties voor oud-verzetsleden zijn daarbij aanwezig. Later in september vergadert de stichting Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers (COVVS) over de kwestie. Volgens voorzitter Dik de Boef "voelt niet iedereen zich erkend en voelt men zich buitengesloten".

Een woordvoerder van de NS zegt dat "bij elke afbakening mensen teleurgesteld zullen zijn". Het spoorbedrijf wil in gesprek over een collectieve compensatie in de vorm van een monument of onderwijsprogramma.

