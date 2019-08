De ouders van het doodgestoken vijftienjarige meisje Megan uit Breda hebben in een open brief iedereen die na het verlies van hun dochter medeleven heeft betuigd bedankt. Ondanks het "intense verdriet" putten zij kracht uit alle steun, zo is te lezen in de brief die door onder meer Omroep Brabant is gepubliceerd.

"Vóór ons huis is een bloemenzee ontstaan, er stromen lieve en persoonlijke brieven en kaarten binnen. Mensen leven massaal mee, ook op sociale media", schrijven de ouders. Ze bedanken ook instanties als slachtofferhulp en de Bredase burgemeester Paul Depla.

De ouders melden dat de brief hun eerste en enige reactie op het verlies van Megan zal zijn en dat ze de publiciteit verder zullen mijden.

Megan werd op 19 augustus in haar huis in Breda om het leven gebracht. De zestienjarige jongen die als verdachte vastzit, was een schoolgenoot van het meisje. In hun brief schrijven de ouders dat ze hopen dat "de dader van deze laffe misdaad een maximale straf krijgt".