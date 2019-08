Een Japans stel uit het Brabantse Molenschot heeft vijf van hun zeven kinderen zo laten verhongeren, dat er volgens justitie sprake was van poging tot doodslag. Voor de rechtbank in Breda zijn donderdag daarom celstraffen tot vier jaar geëist.

De vijf kinderen zijn tussen de zes en twaalf jaar oud. De school begon door te krijgen dat er iets niet goed zat, toen ze eten uit prullenbakken haalden en zelfs voedsel stalen van andere kinderen.

Ze waren graatmager en hadden blauwe plekken, omdat ze werden geschopt en geslagen, erkenden de ouders. Ook gaf vader Hidefun M. toe dat hij kinderen tot zeven weken lang opsloot in de schuur of hun kamer.

De kinderen mochten thuis niet over eten praten of zeggen dat ze honger hadden. Dan kregen ze straf, zeiden de ouders donderdag. Het kon zijn dat ze tot wel vijf dagen geen eten kregen.

Ook opsluiting en mishandeling ten laste gelegd

Justitie legde behalve de poging doodslag ook nog opsluiting en mishandeling ten laste. Vanwege de mishandelingen was de eis tegen vader Hidefumi iets hoger.

Hij schoof huilend de meeste verantwoordelijkheid in de schoenen van zijn vrouw, die hem zou hebben onderdrukt. "Ik had de kinderen moeten beschermen. Ze hadden wel dood kunnen gaan." Noriko M. zei juist dat ze niet tegen haar man op kon en dat hij de kinderen strafte. "Hij was de baas."

Kinderen opgenomen in ziekenhuis

Het gezin was in februari vorig jaar naar Nederland verhuisd. De ouders werden vier maanden later opgepakt. De kinderen zijn toen voor tien dagen opgenomen in het ziekenhuis voor hervoeding. Bij een van de kinderen was sprake van een levensbedreigende situatie, zei een kinderarts donderdag. Hij stelde dat het '100 procent zeker' ook bij de andere kinderen zover zou zijn gekomen als er niets was gebeurd.

Ouders willen scheiden na detentie

De zes oudste kinderen zijn vrij snel nadat de ouders vorig jaar juni werden opgepakt, opgevangen bij hun grootouders in Japan. De baby, als enige kind van beide verdachten, is daar onlangs ook ondergebracht.

De ouders hebben aangegeven dat ze willen scheiden en na hun detentie terug willen naar Japan.