Nog voor de vernieuwde stint door de Dienst Wegverkeer (RDW) is goedgekeurd heeft Stintum, het bedrijf dat de elektrische bolderkar maakt, al zestienhonderd bestellingen binnengekregen. Dat zegt Edwin Renzen, eigenaar van Stintum, tegen NU.nl.

De bestellingen zijn van buitenschoolse opvangorganisaties (BSO), die "meteen met de vernieuwde stint willen gaan rijden", aldus Renzen. Volgens hem is dat twee derde van de "stint-vloot", zoals die voor het ongeluk in Oss op de openbare weg reed.

Hij verwacht dat er na goedkeuring nog eens een paar honderd bestellingen volgen.

Wanneer de stint terugkeert op de weg, is nog niet helemaal duidelijk. Het voertuig werd door minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de toegang tot de openbare weg ontzegd, na het dodelijke ongeval dat vorig jaar in Oss plaatsvond. Daarbij botste een trein op een spoorwegovergang op een stint.

De minister wilde wel een vernieuwde stint toelaten tot de openbare weg, maar dan moest het voertuig wel weer volledig worden gekeurd en aan allerlei veiligheidseisen voldoen.

Stint wordt momenteel gekeurd door RDW

Die stint wordt momenteel gekeurd door de RDW, meldt een woordvoerder, na berichtgeving van de NOS. "We zitten midden in dat beoordelingsproces."

De RDW heeft het keuringstraject waarschijnlijk in de week van 9 september afgerond en als de stint dan wordt goedgekeurd, moet de minister het voertuig nog toelaten tot de openbare weg.

De RDW kan nog niets zeggen over of de elektrische bolderkar wordt goedgekeurd. Als de stint wordt afgekeurd moet die eerst worden aangepast, waarna een nieuw keuringstraject weer zo'n vijf weken in beslag neemt.

'Nieuwe stint soort schildpad geworden'

De vernieuwde stint beschikt over gordels en het besturings- en schakelsysteem is volgens Renzen volledig vernieuwd. Ook is er een rolkooi op gemonteerd. Dat moet de kinderen, die in het voertuig zitten, beschermen als het omvalt.

"Het is een soort schildpad geworden die met ruim 17 kilometer per uur over het fietspad rijdt. Dat is bijna even hard als wanneer je rustig fietst", vertelt Renzen. "Zowel aan de onder- als bovenkant is de stint beschermd."