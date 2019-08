Een onderofficier van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda is in juli 2018 geschorst op verdenking van het slaan van een cadet.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie bevestigt donderdag in gesprek met NU.nl dat de man niet meer op de academie werkzaam is. Hij is overgeplaatst naar het Korps Nationale Reserve.

De woordvoerder kan niks vertellen over wat er precies gebeurd is, omdat de zaak nog bij de militaire politierechter ligt. Volgens De Telegraaf gaf de instructeur de cadet tijdens een oefening een kaakslag. Dat zou gebeurd zijn nadat de student een bevel van de instructeur had geweigerd en hem had weggeduwd.

De onderofficier is een transactievoorstel van 750 euro aangeboden, maar dat weigerde hij, meldt de krant. Daarom ligt de zaak nu bij de rechter.

De advocaat van de onderofficier, Sébas Diekstra, kwam donderdagavond met een reactie. "Mijn cliënt ontkent ten stelligste dat er sprake is geweest van mishandeling in strafrechtelijke zin. Dat is ook de reden dat hij in verzet is gegaan tegen de opgelegde strafbeschikking van het Openbaar Ministerie. De zaak zal door de verdediging verder worden besproken tijdens de zitting bij de militaire politierechter, en niet via de media."

Eerdere incidenten bij Koninklijke Militaire Academie

Al eerder dit jaar kwamen er misstanden binnen de KMA aan het licht. Staatssecretaris Barbara Visser maakte bekend maatregelen tegen vijf studenten en een kaderlid van de KMA te nemen nadat zij "grensoverschrijdend gedrag" hadden vertoond.

In een WhatsApp-groep van KMA-studenten zou ontoelaatbaar gefotoshopt historisch fotomateriaal uit de Tweede Wereldoorlog zijn aangetroffen. De tweede zaak betrof een leidinggevende van de KMA die een relatie heeft gehad met meerdere vrouwelijke cadetten.