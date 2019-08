Het aantal overvallen in Nederland is in het afgelopen half jaar met 18 procent gestegen. Vooral het aantal maaltijdbezorgers dat slachtoffer werd van een overval is gestegen, bevestigt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in gesprek met NU.nl, na berichtgeving van het AD.

Vorig jaar rond deze tijd stond het aantal overvallen in Nederland nog op 649; dit jaar is dat al toegenomen met ruim honderd incidenten.

In de eerste zeven maanden van dit jaar is gebleken dat het aantal overvallen op maaltijdbezorgers ten opzichte van heel 2018 nu al ruim is verdubbeld. In heel 2018 vonden er 42 van dit soort incidenten plaats; in de eerste zeven maanden van 2019 gaat het om 88 gevallen.

Landelijk coördinator Overvallen bij de politie, Jos van der Stap, zegt in gesprek met het AD dat "die trend" door zal zetten. "En dan komen de donkere dagen er nog aan."

Colin Voetee, adviseur High Impact Crime bij het CCV, vertelt aan NU.nl dat de stichting samen met onder meer ketens als New York Pizza en Domino's op zoek is gegaan naar oplossingen. Volgens het CCV zou het bijvoorbeeld al veel schelen als maaltijdbezorgers zonder contant geld op pad gaan.

Volgens Voetee experimenteren bezorgketens al met verschillende maatregelen. Zo zorgen sommige bedrijven er in bepaalde wijken voor dat bezorgers nooit contant geld op zak hebben. In Rotterdam heeft het CCV een pilot opgestart waarbij werd geëxperimenteerd met bodycams.