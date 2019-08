In Veenendaal is in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand uitgebroken in een bedrijfspand aan de Smalle Zijde. De brandweer moest het vuur vanaf de buitenkant bestrijden omdat het te gevaarlijk was om nog naar binnen te gaan.

De brandweer was lange tijd bang dat het hele pand als verloren moest worden beschouwd, maar dit viel uiteindelijk mee.

Volgens lokale media woedde de brand in een loods van Super Keukens, maar dat kon de woordvoerder nog niet bevestigen. Omwonden die last hadden van de rook werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten.

Rond 3.00 uur gaf de brandweer het sein brand meester, maar het nablussen zou nog wel enkele uren gaan duren.