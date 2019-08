Een man uit Slowakije meldde zich woensdagavond op het politiebureau in Rotterdam. Hij was op weg naar zijn moeder in het Engelse plaatsje Rotherham, maar kocht per ongeluk een kaartje naar Rotterdam.

De man beschikt niet over geld, andere middelen of enige kennis van de Nederlandse of Engelse taal, meldt de Rotterdamse politie.

Volgens de politie werd hem per abuis een kaartje naar de Maasstad verkocht, omdat "zowel zijn articulatie als zijn topografische kennis niet heel goed is". Er werd besloten hem niet aan zijn lot over te laten en voor woensdagnacht noodopvang te regelen.

De politie brengt de Slowaak donderdag in contact met een stichting die hem moet helpen om alsnog zijn moeder in Rotherham te bereiken.