De vermoedelijke veroorzaker van het ongeluk dat dinsdagavond op de A2 bij Abcoude gebeurde, was onder invloed van verdovende middelen, laat de politie woensdag aan NU.nl weten. Vlak voor het ongeval reed een auto met ongeveer 200 kilometer per uur over de vluchtstrook.

Bij het ongeluk waren meerdere voertuigen betrokken, maar niemand raakte ernstig gewond.

Agenten die op de A2 reden, zagen tussen Amsterdam en Utrecht een auto met zeer hoge snelheid over de vluchtstrook rijden. Ze zetten daarop een achtervolging in. De agenten staakten de achtervolging echter, omdat de verkeersveiligheid in het geding zou komen. In de verte, ter hoogte van Abcoude, gebeurde vervolgens het ongeval.

Een woordvoerder van de politie meldt ook dat er meerdere gevallen van asociaal rijgedrag op het kenteken van de auto stonden geregistreerd. Of de auto ook van de bestuurder is, kon de politie niet zeggen.

Advocaat: 'Verdachte dacht dat hij achtervolgd werd'

Vito Shukrula, de advocaat van de achttienjarige verdachte, zegt tegen NU.nl dat zijn cliënt in de Golf GTI van zijn broer reed. Volgens hem zaten er "mensen achter hem" te bumperkleven en ondanks dat de verdachte meerdere keren uitweek, bleven ze hem volgen.

"Hij dacht: straks zien ze me aan voor een crimineel en dus ging hij er met grote snelheid vandoor", aldus Shukrula. "Die auto ging achter hem aan. Later bleek dat politie in burger te zijn, die hem achtervolgde omdat hij zo hard reed."

De verdachte was volgens zijn advocaat bang dat hij slachtoffer zou worden van een vergismoord, omdat hij in een Golf GTI reed. "Hij had gehoord dat criminelen daar vaak in rijden", aldus de advocaat.

'Remmen blokkeerden bij weer invoegen op rijbaan'

Het ongeval ontstond volgens de advocaat nadat de verdachte weer wilde invoegen op de rijbaan, maar omdat hij zo hard reed, blokkeerde de remmen en knalde hij op twee auto's voor hem.

Na het ongeval was de A2 urenlang dicht voor onderzoek. Pas woensdagochtend vroeg ging de weg weer open. De politie doet nog verder onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.