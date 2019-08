Zeer lokaal noodweer zorgde dinsdag in korte tijd voor veel schade in onder meer Leerdam, Oudewater en Almere. Terwijl op die plekken grote hagelstenen naar beneden kwamen, was de lucht enkele kilometers verderop nog strak blauw. Dit soort zeer lokale, snel vormende buien noemen meteorologen ook wel "popcornbuien", zegt Ben Lankamp van Weerplaza.

RTV Utrecht schrijft dat in de omgeving van Leerdam auto's, woningen en tuinen beschadigd raakten door het noodweer. In Oudewater waaiden tenten van een scoutingclub weg.

Ook Almere werd getroffen door fikse regenbuien, meldt Omroep Flevoland. Een terras van een restaurant aan de Jachthaven veranderde volgens een ooggetuige in een "oorlogsgebied". Gebouwen liepen onder water en catamarans waaiden weg. Ook de regio Venlo werd getroffen door plaatselijk noodweer, schrijft L1.

Volgens Lankamp ontstaan dergelijke popcornbuien door sterk opstijgende warme lucht. Hierdoor vormen zich stapelwolken, die uitgroeien tot regen- en onweerswolken. "Vergelijk het met een dichte, hete pan met olie en mais. Als die te warm en te vochtig wordt, knalt de deksel van de pan en vliegt er popcorn door de lucht. Hetzelfde gebeurt bij dit soort buien; er komt dan plotseling heel veel energie vrij", legt de meteoroloog uit.

Moeilijk te voorspellen wáár 'de deksel van de pan schiet'

Het is heel moeilijk te voorspellen waar dit soort lokale buien precies gaan ontstaan, maar meestal vormen ze zich op een plek waar de temperatuur net wat hoger is dan in de rest van de omgeving en waar de lucht vanuit verschillende hoeken bij elkaar gedreven wordt. Lankamp: "De warme lucht kan dan maar één kant op en dat is omhoog."

Ook woensdag kunnen in de loop van de dag op diverse plekken popcornbuien voorkomen. Aannemelijk is dat die ontstaan in Noord-Brabant, de Achterhoek of de Veluwe. Op welke plek "de deksel eraf zal schieten", is altijd afwachten, aldus de meteoroloog.

Woensdag is het opnieuw zomers warm en in het oosten zelfs weer tropisch warm. De temperatuur stijgt tot 25 graden aan zee en 32 graden verder landinwaarts. In het oosten en kunnen zich in de loop van de middag onweersbuien ontwikkelen. In de avond en in de nacht trekken op grote schaal regen- en onweersbuien over het land. Deze zullen volgens Lankamp niet heel heftig zijn. Daarachter stroomt koude lucht het land binnen.

Donderdag en vrijdag koeler

Donderdag blijft het enkele graden koeler met 21 tot 26 graden. Wel klaart het geleidelijk op. Vrijdag blijft het overwegend droog; zon en wolken wisselen elkaar af bij een temperatuur van 21 tot 24 graden.

Zaterdag wordt het weer zomers warm.