De politie heeft inmiddels 29 tips binnengekregen over Halil Erol, de 34-jarige man uit Steenwijk die in 2010 is gedood en in stukken is gesneden. Deze tips hebben vooral betrekking op de zakken waarin zijn lichaamsdelen zijn gevonden, zo meldt de politie woensdag aan NU.nl.

Een van de polyester zakken waarin enkele lichaamsdelen van Erol zijn aangetroffen, is dinsdagavond getoond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. De politie hoopt hiermee de herkomst te achterhalen.

Erol is rond 6 februari 2010 verdwenen. Hij heeft een gedeelte van die dag doorgebracht in een woning in Meppel. Zijn ex-vrouw en hun twee kinderen waren hier ook, evenals de toenmalige bewoners van dat huis.

De politie kan desgevraagd niet bevestigen of twee van de verdachten die zijn opgepakt in de zaak, een man (42) en een vrouw (44) uit Meppel, de toenmalige bewoners van het huis zijn.

Erol ging laptop ophalen bij ex

De avond van 6 februari 2010 heeft het slachtoffer een laptop opgehaald bij zijn ex. Hun oudste dochter had het apparaat een tijd van hem geleend, maar hij had de Acer-computer zelf weer nodig.

Zijn ex-vrouw heeft tegen de politie gezegd dat hij de woning rond middernacht weer heeft verlaten.

Een van de aangetroffen zakken. (Foto: politie)

Telefoon Erol belde bij grens Duitsland

De volgende ochtend, 7 februari 2010 dus, is met de telefoon van Erol naar de telefoon van zijn ex gebeld. "Zijn gsm bevond zich op dat moment in de buurt van Zevenaar, bij de grensovergang met Duitsland", aldus de politie.

Het is niet zeker of Erol dit telefoontje zelf heeft gepleegd. Zo kan het zijn dat iemand het wilde doen voorkomen alsof hij op dat moment nog in leven was.

De ex van het slachtoffer heeft verklaard dat ze haar telefoon niet hoorde overgaan. "Het toestel zat in haar jaszak, die op de gang hing", aldus de politie. Zij is de derde verdachte in de zaak, maar zit niet vast.

Het dekbedovertrek dat bij Erol was gevonden. (Foto: Politie)

Lichaamsdelen aangetroffen, handen en hoofd ontbreken

Op 22 juni 2010 werden in een landbouwgebied in de Steenwijker Aa lichaamsdelen gevonden in een polyester zak. Het gaat om zijn benen en armen, waaraan geen handen meer zaten.

Onderzoek toonde destijds al snel aan dat het om de als vermist opgegeven Erol ging. Zijn auto was op dat moment al uitgebrand aangetroffen.

Wandelaars stuiten op resten van romp

Bijna drie jaar later, op 31 januari 2013, vonden twee wandelaars de romp van Erol in het natuurgebied De Kiersche Wijde in Wanneperveen. Ook hier is eenzelfde polyester zak aangetroffen. Ook zijn bij de romp resten van een judopak van Mitsuru en een dekbedovertrek gevonden.

De politie hoopt nog steeds dat er meer mensen met informatie over de zaak zijn. Zo zijn het hoofd en de handen van Erol nooit gevonden, evenals zijn twee telefoons en zijn laptop.

Een beloning van 15.000 euro is uitgeloofd voor "de tip die leidt tot de oplossing van de zaak".