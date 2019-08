Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren heeft niet goed uitgelegd waarom delen van het onderzoek naar de Hofstadgroep, waar Theo van Goghs moordenaar Mohammed B. lid van was, niet openbaar worden gemaakt. Een journalist eist inzage in de tapgesprekken en volgens de Raad van State is de weigering onvoldoende onderbouwd.

Journalist Peter Wierenga doet onderzoek naar de moord op Van Gogh en wil weten of B. alleen handelde of mogelijk handlangers had. Ook wil hij weten of er bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) signalen waren dat de moord ophanden was.

"Ondanks verzoeken van de Afdeling bestuursrechtspraak om verduidelijking heeft de minister volstaan met een algemene uitleg waarom de nationale veiligheid in gevaar komt als er stukken openbaar worden gemaakt. Zo'n algemene en weinig concrete uitleg is niet voldoende", aldus de bestuursrechter.

De Raad van State mocht met toestemming stukken van de AIVD, die de Hofstadgroep monitorde en afluisterde, inzien. De bestuursrechter zegt dat de nationale veiligheid inderdaad kan worden geschaad als enkele geheime stukken die zij hebben ingezien openbaar worden gemaakt.

Raad van State twijfelt of wel alle tapverslagen zijn overhandigd

De Raad van State zegt echter ook te twijfelen of wel álle tapverslagen zijn overhandigd, "ondanks dat de minister heeft gezegd dat alles uit het archief van de AIVD is ingediend".

"Vooralsnog is de Afdeling bestuursrechtspraak er niet van overtuigd dat er niet meer is van vóór de moord." De minister krijgt van de Raad van State de opdracht om opnieuw te onderbouwen waarom de journalist de stukken niet overhandigd krijgt en nog eens te kijken of er niet meer tapverslagen zijn.

Van Gogh werd in 2004 op straat in Amsterdam onder vuur genomen door B. en ook neergestoken. B. heeft levenslang gekregen.