De vermoedelijke veroorzaker van het ongeval op de A2 van dinsdagavond reed met ongeveer 200 kilometer per uur over de vluchtstrook, meldt de politie woensdag. Bij het ongeluk waren meerdere voertuigen betrokken. Niemand raakte ernstig gewond.

Volgens een woordvoerder reden politieagenten dinsdagavond over de A2 tussen Amsterdam en Utrecht toen een auto hen op zeer hoge snelheid inhaalde over de vluchtstrook.

Zij zetten daarop een achtervolging in, maar staakten die al gauw omdat de verkeersveiligheid in gevaar zou komen. Vervolgens zagen de agenten in de verte het ongeluk zich voltrekken. Dat gebeurde ter hoogte van Abcoude.

De mannelijke bestuurder is aangehouden. Er is een bloedtest afgenomen die moet uitwijzen of hij onder invloed was. De verkeerspolitie is nog bezig met een onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeval. Waarom de man zo hard reed is nog niet duidelijk.

De weg ging dinsdagavond rond 22.00 uur dicht en was vervolgens lange tijd afgesloten voor onderzoek. Om 5.00 uur gaf Rijkswaterstaat de weg weer vrij. De ochtendspits ondervond hierdoor geen hinder van de nasleep van het ongeluk.