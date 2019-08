Woensdag is het opnieuw zomers warm en in het oosten zelfs weer tropisch warm. De temperatuur stijgt tot 25 graden aan zee en 32 graden verder landinwaarts. Er staat weinig wind en de zon gaat opnieuw flink schijnen. In de loop van de dag gaat het vermoedelijk op verschillende plaatsen onweren.

Woensdagochtend kan in het zuidwesten al een onweersbui voorkomen. In de loop van de middag kunnen vooral in het oosten onweersbuien met mogelijk hagel en windstoten ontstaan. In de avond en nacht gaat het ook op andere plaatsen onweren.

Vanwege de aanhoudende warmte is het Nationaal Hitteplan van het RIVM nog steeds actief.

Donderdag blijft het enkele graden koeler met 21 tot 26 graden. Wel klaart het geleidelijk op. Vrijdag blijft het overwegend droog, zon en wolken wisselen elkaar af bij een temperatuur van 21 tot 24 graden. Zaterdag wordt het weer zomers warm.