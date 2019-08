Een 21-jarige vrouw uit Gelderland wil middels een gang naar de rechtbank achterhalen wie haar vader is. De man gaat schuil achter de naam 'K34'; met zijn zaad werden zeker 57 donorkinderen verwekt. Het Rijnstate-ziekenhuis in Arnhem kent de identiteit van de man.

Het is voor zover bekend voor het eerst dat in Nederland een donorkind middels juridische stappen achter de identiteit van zijn of haar verwekker wil komen, meldt de Volkskrant.

De rechter stond onlangs wel toe dat een groep donorkinderen een DNA-test mocht doen om te achterhalen of zij inderdaad waren verwekt met het zaad van vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat. Na zijn dood bleek dat Karbaat voor de bevruchting van zeker 49 vrouwen zijn eigen zaad heeft gebruikt.

De 21-jarige vrouw die naar de rechter stapt, Maria, probeert al twee jaar lang te weten te komen wie haar biologische vader is. Ze kent inmiddels dertien andere donorkinderen van de man, maar is de enige die de gang naar de rechter maakt.

Zaaddonor trok in loop der jaren toestemming tot contact in

"Het beeld dat ik van hem had, was altijd vrij standaard: een vriendelijke meneer die mijn moeder hielp een kind te krijgen", zegt Maria in de krant. "De laatste jaren werd de wens om te weten wie hij is steeds sterker. En waarom zou ik het niet willen weten? Hij is een deel van mijn identiteit."

Haar moeder had eind jaren negentig bewust gekozen voor een donor die zijn kind toestemming had gegeven om later mogelijk contact met hem te zoeken. Toen Maria dit in 2017 graag wilde, bleek dat haar biologische vader die toestemming had ingetrokken.