De A2 vanaf Amsterdam richting Utrecht is dinsdagavond volledig afgesloten vanwege een groot ongeluk met meerdere voertuigen ter hoogte van Abcoude. Daarbij zijn meerdere gewonden gevallen. De weg, die is afgesloten vanaf knooppunt Holendrecht, blijft nog enkele uren dicht.

Het verkeer wordt omgeleid, meldt Rijkswaterstaat. Automobilisten kunnen vanaf knooppunt Amstel omrijden via de A10, A1 en A27.

De politie laat weten dat een auto wist te ontkomen aan een politieachtervolging. Later is de automobilist tot stilstand gekomen door een ongeval, waar meerdere voertuigen bij betrokken waren. Het is niet duidelijk of de persoon het ongeluk heeft veroorzaakt. De verdachte is aangehouden.

De weg is dicht voor politieonderzoek en hulpverlening.