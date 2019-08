Zandvoort wordt niet helemaal afgesloten voor autoverkeer als in mei 2020 de Grand Prix op het circuit van de Noord-Hollandse badplaats gehouden wordt. Het dorp blijft bereikbaar voor bewoners en nood- en hulpdiensten, zei wethouder Ellen Verheij van Zandvoort dinsdagavond tijdens een informatieavond voor bewoners.

De gemeente Zandvoort en Dutch Grand Prix (DGP), de organisator van de race, willen er wel alles aan doen om te voorkomen dat racefans met de auto het dorp binnenrijden. "Maar we gaan niet actief automobilisten weren", zei Hellas Schelleman, projectmanager van de gemeente Zandvoort.

Dat betekent dat bijvoorbeeld strandgasten tijdens de Grand Prix gewoon met de auto naar Zandvoort kunnen komen. Schelleman raadt dit echter wel af. "Je moet wel heel erg onder een steen hebben geleefd wil je niet weten dat de Grand Prix dan in Zandvoort is. Als het dat weekend strandweer is, zijn Noordwijk en IJmuiden ook hartstikke leuk", zei ze lachend.

Volgens Robert van Overdijk, algemeen directeur van Racecircuit Zandvoort, heeft bijna 30 procent van de mensen met kaarten voor de Grand Prix laten weten met de auto te komen. "Maar die kunnen niet op 100 meter van het circuit parkeren", zei hij.

Gelimiteerd aantal parkeerkaarten in Zandvoort

"Er is een gelimiteerd aantal parkeertickets beschikbaar in Zandvoort en verder werken we met grote park-and-rideterreinen, die dicht bij de snelwegen liggen. Daarnaast komen er park-and-biketerreinen. Mensen zullen vanaf die plekken gebruik kunnen maken van leenfietsen."

Waar die plekken precies komen te liggen, kon Van Overdijk nog niet zeggen. Dat wordt duidelijk tijdens latere bijeenkomsten. In totaal worden zo'n 200.000 racefans in Zandvoort verwacht.

Op de informatieavond waren zo'n honderd mensen afgekomen. De reacties op de komst van de Grand Prix naar de badplaats met zo'n zeventienduizend inwoners waren wisselend. Een introductiefilmpje met beelden van de laatste Grand Prix in Zandvoort van 1985 en Max Verstappen werd met applaus ontvangen.

Maar er waren ook mensen die hun zorgen uitten over de bereikbaarheid van het dorp tijdens het race-evenement.

'Niet-racefans proberen te weren uit Zandvoort'

Circuitdirecteur Van Overdijk benadrukte dat zoveel mogelijk geprobeerd zal worden om niet-racefans niet naar Zandvoort te trekken. "Het gerucht over een dance-evenement op het strand voor tienduizend mensen is dan ook niet waar. Dat trekt een ander soort publiek en dat gaan we dan ook niet doen."

De Dutch Grand Prix wordt in mei 2020 gehouden. Een exacte datum is nog niet bekend. Op een vrijdag en zaterdag worden trainingen en de kwalificatie gehouden. De race wordt op een zondag verreden.

Vanaf de woensdag voor de race worden er al evenementen op en rond het racecircuit van Zandvoort georganiseerd.