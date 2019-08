De 34-jarige G.A. uit Haarlem is door de politierechter veroordeeld tot een geldboete van 500 euro wegens mishandeling. Als grensrechter van de Haarlemse voetbalclub Geel-Wit gaf A. op 30 maart in Hoofddorp tijdens een duel met voetbalclub UNO de keeper van deze club een vuistslag tegen zijn hoofd.

De keeper raakte buiten bewustzijn en liep een hersenschudding op. Van het voorval zijn beelden gemaakt, die via de media werden verspreid en veel verontwaardiging opriepen.

Tijdens de wedstrijd raakten meerdere spelers slaags met elkaar. De grensrechter zei dat hij het veld op rende in een poging de vechtpartijen te sussen. Waarom A. de keeper sloeg, weet hij niet meer. "Dit ligt helemaal niet in mijn aard", aldus de verdachte. A. vertelde gesprekken te voeren met een psycholoog om erachter te komen waarom hij zo boos is geworden.

De officier van justitie eiste zestig uur taakstraf. Met deze eis wilde de officier aan de samenleving duidelijk maken dat dit gedrag volstrekt onaanvaardbaar is.

Grensrechter heeft spijt betuigd

Hoewel de Haarlemse politierechter het met de aanklager eens was dat het gedrag van de grensrechter "geen pas" had, achtte zij een boete meer op z'n plaats. Hierbij hield zij rekening met het feit dat A. meteen spijt heeft betuigd en een mediationtraject met het slachtoffer heeft doorlopen. Daarbij is alle schade vergoed. Daarnaast is A. geroyeerd door zijn club, waar hij al dertig jaar speelde. Verder heeft de KNVB hem voor drie jaar geschorst.

Ook heeft A. via sociale media doodsbedreigingen ontvangen, waardoor hij zich genoodzaakt zag met zijn gezin onder te duiken. Het slachtoffer heeft eerder laten weten dat A. door dit alles al genoeg is gestraft.