Verdachte Jos B. heeft inhoudelijk niets gezegd toen hij dinsdag de plaats delict bezocht met rechters, het Openbaar Ministerie (OM) en de nabestaanden van Nicky Verstappen. Dit heeft Peter R. de Vries, de woordvoerder van de familie Verstappen, dinsdag na afloop gemeld.

De misdaadjournalist zegt dat het een confronterende en beladen gebeurtenis was. De ouders en zus van Nicky stonden soms op slechts een paar meter afstand van de man die zij verantwoordelijk houden voor de dood van het elfjarige kind in 1998.

"Het is goed dat de rechtbank alles met eigen ogen heeft gezien", zo vertelt De Vries over de schouw op de Brunssummerheide. "Maar de familie is er verder niks mee opgeschoten."

De groep van ongeveer 25 mensen heeft de plek bezocht waar het lichaam van Nicky destijds is gevonden. Ook is de locatie bekeken waar Nicky tijdens het zomerkamp voor het laatst is gezien.

Destijds was dicht bij het lichaam van Nicky ook een tissue met sperma van een onbekende man gevonden. Dit zal mogelijk deel uitmaken van het pleidooi van de advocaat van B., Gerald Roethof.

B. wilde niet ingaan op vragen

B. zou tijdens de schouw stoïcijns hebben gekeken en wilde niet ingaan op vragen van de rechtbank. Hij verwees hierbij naar zijn advocaat.

Van de man zijn 21 DNA-sporen gevonden op het lichaam van Verstappen. Het merendeel zat op het ondergoed van het kind.

De man heeft zijn betrokkenheid bij de zaak altijd ontkend en zegt later met een verklaring te komen. Het is niet bekend wanneer dit zal gebeuren. B. zit inmiddels een jaar vast na in Spanje te zijn opgepakt na een klopjacht.