Een 51-jarige vrouw uit Rotterdam is dinsdag door het gerechtshof in Den Haag veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden, waarvan vijf voorwaardelijk, voor het oplichten van haar werkgever voor 1,1 miljoen euro. De vrouw maakte dit volledige bedrag over naar de buitenlandse rekening van haar internetliefde.

De Rotterdamse leerde haar buitenlandse geliefde kennen via Facebook. Ze hebben elkaar nooit in het echt ontmoet, maar de vrouw werd wel verliefd op hem.

De man vroeg haar vervolgens telkens geld over te maken voor verschillende calamiteiten. Zij maakte haar gehele spaarpot over naar hem, leende geld bij van de bank en lichtte haar werkgever op. Op dat moment werkte ze al langer dan dertig jaar voor het bedrijf, waarvan de laatste jaren als administratief medewerker.

De verdachte liet in de periode van januari 2015 tot december 2017 één tot drie keer per week bedragen van reguliere facturen nogmaals naar haar eigen rekening of die van haar ex-partner overmaken. Daardoor kon ze haar werkgever in een periode van bijna drie jaar voor ruim 1,1 miljoen euro oplichten. De ex-partner was niet op de hoogte van de oplichting.