De advocaat van Jos B., Gerald Roethof, hekelt de stand van het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) in de zaak-Nicky Verstappen. Zo is nog niet bekend wat het aanvullende DNA-onderzoek heeft opgeleverd en is het einddossier nog niet af, bleek dinsdag uit een niet-inhoudelijke zitting in de zaak bij de rechtbank Limburg.

Het is een jaar geleden dat Jos B. na een klopjacht kon worden opgepakt in Spanje. Er is echter nog geen definitieve datum voor de inhoudelijke behandeling in de zaak.

Roethof heeft in een vurig betoog de rechtbank gewezen op de onschuldpresumptie. Hij deed dit door aan te halen dat het hek bij het kamp waar Nicky verbleef erg laag was én dat er volgens hem ook een andere doodsoorzaak zoals uitdroging mogelijk was.

"Na een jaar voorlopige hechtenis in een onderzoek dat meer dan twintig jaar loopt, moet je meer eisen. Het OM had meer moeten hebben", aldus de advocaat.

De officier van justitie heeft in reactie hierop de schuld deels bij de verdediging gelegd. De officier van justitie wees erop dat B. nog altijd niet heeft willen verklaren. Volgens het OM zou B. het wel of niet willen verklaren zelfs als een "troef" achter de hand willen houden.

De advocaat wilde de voorlopige hechtenis van B. geschorst hebben. De rechtbank vindt echter dat de verdenking jegens de man te zwaar is.

Schouw geeft rechtbank beeld bij de heide

B. heeft de dinsdagochtend met de rechters en het OM op de Brunssummerheide doorgebracht en daar belangrijke locaties in de zaak bekeken. Zo is de plaats waar het lichaam van Nicky is gevonden een van de plekken die de groep heeft bezocht.

De schouw moet ervoor zorgen dat de rechtbank een beter beeld krijgt van hoe het gebied eruitziet. Daarnaast moet duidelijk worden of het DNA van B. ook op andere manieren op het lichaam van de jongen terechtgekomen zou kunnen zijn.

Volgens Peter R. de Vries was het voor de nabestaanden emotioneel om op de plek te zijn waar Nicky is aangetroffen. Ze stonden soms op slechts een paar meter van de man die zij hiervoor verantwoordelijk houden.

Nicky verdween tijdens zomerkamp

Nicky verdween in 1998 tijdens een zomerkamp op de heide. Een dag later werd zijn lichaam gevonden. De doodsoorzaak van de jongen is nooit vastgesteld. Wel zouden er aanwijzingen voor seksueel misbruik zijn.

In totaal zijn er 21 DNA-sporen van de verdachte aangetroffen op het lichaam van Nicky, waarvan het merendeel op het ondergoed van de jongen. B. heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend en zegt op een later moment met een verklaring te komen.

De volgende zitting is op 20 november om 10.00 uur.