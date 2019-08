Sinds dinsdag 12.40 uur is er officieel sprake van een landelijke hittegolf. Op dat tijdstip was het 30 graden in De Bilt. Het is de tweede landelijke hittegolf van het jaar, iets dat niet vaak voorkomt.

Volgens het weerbureau zijn twee landelijke hittegolven in één jaar "vrij bijzonder". Dit is sinds 1901 namelijk maar drie keer eerder voorgekomen: in 1941, 2006 en 2018.

Bovendien was er nooit eerder zo laat in het jaar sprake van een landelijke hittegolf. De meeste hittegolven waren in juli, of op z'n laatst tussen 22 en 26 augustus - dat gebeurde in 2001. De huidige hittegolf begon op 23 augustus en duurt zeker tot en met vandaag, dinsdag 27 augustus.

In het zuidoosten en oosten is het op meerdere meetpunten al voor de vierde dag op rij tropisch warm. Hier was maandag al sprake van een regionale hittegolf. Dit is al de derde regionale hittegolf van dit jaar; zo veel regionale hittegolven in een jaar is zeldzaam.

Er is sprake van een regionale hittegolf als het in een specifiek gebied minstens vijf dagen op rij 25 graden of warmer wordt, waarbij op drie dagen de temperatuur zelfs tot minimaal 30 graden stijgt. Om te kunnen spreken van een landelijke hittegolf, moet dat specifiek in De Bilt het geval zijn.

Sinds zaterdag Nationaal Hitteplan van kracht

Sinds afgelopen zaterdag geldt het Nationaal Hitteplan van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Daarmee wordt de Nederlandse bevolking gewaarschuwd voor de risico's die de hitte met zich kan meebrengen. Het RIVM roept mensen op om extra op elkaar te letten.

"Vooral voor groepen kwetsbare mensen, zoals ouderen, baby's, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement, brengt hitte gezondheidsrisico's met zich mee. Deze mensen moeten alert zijn op uitdroging en oververhitting", aldus het RIVM. "Ook baby's en hele jonge kinderen hebben extra aandacht nodig om koel te blijven en genoeg te drinken."

Hittegolf later deze week verdreven

Hoewel het weer woensdag overdag nog steeds tropisch in het binnenland is, slaat het volgens Weerplaza woensdagavond wel om. Zo kunnen er in de loop van de middag stapelwolken ontstaan.

In de nacht van woensdag op donderdag valt er regen en is er kans op een onweersbui. De warmte zal dan worden verdreven door koelere lucht die het land binnenkomt.

Donderdag is de hitte geheel verdwenen en wordt het 20 tot 24 graden. Vooral in de ochtend is er dan op sommige plaatsen kans op een bui.